Na noite desta quarta-feia (18), morreu atriz Andreia Fetter , aos 61 anos. Ela estava em Pelotas, no Rio Grande e estava fazendo um tratamento contra o câncer.





Andréia ficou conhecida por sua atuação entre os anos 1980 a 1990, além disso, desde 2009 ela era dona e diretora do Theatro Guarany. Seus trabalhamos mais conhecidos estão "O canto das sereias" (1990), dirigida por Jayme Monjardim , "Viva o Gordo", da TV Globo, que era apresentado por Jô Soares, entre 1985 e 1987.

Velório

Além disso, em 1985, ela foi eleita Miss Rio Grande do Sul e ficou no 5º lugar no Miss Brasil daquele mesmo ano e estampou a Playboy cinco anos depois. A notícia da morte foi dada pela filha dela, Maria Antônia, que deu detalhes de como seria o enterro da mãe.