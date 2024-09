Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Joelma pode ter passaporte apreendido por conta de dívida trabalhista

A cantora Joelma cancelou sua participação em um programa de televisão após sofrer um acidente no seu último show realizado em Bilbao, na Espanha. A artista teria sofrido uma entorse no tornozelo direito.

Segundo as informações do Portal Leo Dias, Joelma não vai cancelar sua agenda se shows e subirá ao palco de cadeira de rodas na apresentação que realizará no próximo sábado (21), em Santarém, no Pará.



No boletim médico, o Dr. Maurício Leite informa que Joelma vem sendo atendida desde que retornou ao Brasil. Nos exames de imagem, foi contatado uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito, sendo esse o motivo da torção.

Joelma terá que passar por um acompanhamento médico e por reabilitação com fisioterapia.

Leia o boletim

"A Cantora Joelma sofreu uma queda no palco durante seu show em Bilbao na Espanha , no dia 15/09/2024 . Ao chegar em Recife, no dia 17/09/2024 foi prontamente atendida na emergência do Memorial Star para avaliação e exames de imagem. Foi constatada uma entorse do tornozelo direito com lesão ligamentar e tendinoso. Encontra-se em acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia para voltar aos palcos e seus compromissos de carreira o mais breve possível."



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp