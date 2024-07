Reprodução/Instagram Esposa de Sorocaba é internada com influenza na reta final da gravidez

A esposa de Sorocaba foi internada na quarta-feira (3) com influenza. Biah Rodrigues está na reta final de uma gravidez de gêmeos , um menino e uma menina.

A influenciadora usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre o seu estado de saúde e o dos bebês.

"Peguei influenza e estou internada, mas os bebês estão bem e monitorados", disse ela ao compartilhar fotos no hospital.

Acompanhada do marido, Biah explicou que os herdeiros ainda não deram sinal do nascimento. "Tive bastante contrações, porém sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo".

Vale lembrar que Biah Rodrigues e Sorocaba já são pais de Theo, de 3 anos, e Nanda, de 2. Agora eles estão a espera de Angelina e Zion.

