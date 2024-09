Reprodução: Instagram Babi e Larissa protagonizam treta

Larissa Tomásia e Babi protagonizaram uma treta em " A Fazenda 16 ". As participantes se desentederam na manhã desta quinta-feira (19) após uma discussão entre Suelen e MC Zaac sobre da limpeza da casa. Depois disso, a ex-panicat teria dito a Fernanda que iria "esfregar a periquita na cara" das mulheres do reality.



"Venha aqui esfregar [a periquita] na minha cara!", gritou Tomásia. "Ah! Vai se f*der!", rebateu a loira no mesmo tom. "Eu quero que você se f*da, flopada, ridícula! Dois reality show! Baixa", acrescentou Babi.

Veja aqui a discussão:

"Preguiçosa, faz p*rra nenhuma aqui. Só dorme! Você é inútil e irrelevante no jogo!", argumentou a ex-BBB. "Vai me obrigar? Vem aqui então me obrigar!", respondeu a ex-panicat. "Vem aqui esfregar a periquita na minha cara! Baixa, tu é baixa, p*rra!", detonou Larissa.

Os gritos continuaram e Babi afirmou: "Vá tomar no seu c*" Você não viu nada, querida! Viu nada, mulher!". A influenciadora digital, então, contra-argumentou: "Você também não viu nada, amor. Tem coragem para peitar ninguém. Vem bater de frente aqui! Vem".

Elas ainda continuaram a discutir sobre a fala da ex-panicat, que provocou "Fala [alguma coisa pra ver] se eu não esfrego a periquita no seu travesseiro". Tomásia ironizou: "Não tem culhão não! Não é mulher o suficiente".

