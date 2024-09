Reprodução Participante de 'Casamento às Cegas 4' entrega esquema de romance falso com ex-noiva

Ex-participante de "Casamento às Cegas 4", Alexandre Thomaz surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (18) ao revelar que fingiu um relacionamento aberto com sua ex-companheira, Renata Giaffredo.

O que aconteceu?

No Instagram, Alexandre publicou um vídeo se desculpando com o público e admitindo que mentiu sobre o relacionamento aberto com Renata. Segundo ele, a história foi inventada pela advogada durante o episódio de reencontro do elenco.

"Eu e a Renata vivemos, sim, uma grande paixão ali nas cabines, morando juntos, na lua de mel, tudo é verdade o que passa lá dentro do reality show 'Casamento às Cegas'. Porém, aqui fora foi um pouco diferente", iniciou.

Alexandre contou que o casamento com Renata durou apenas duas semanas. "Vimos que éramos mais amigos e fui pego de surpresa um ano depois, no reencontro, com ela falando sobre relacionamento aberto, do qual eu nem sabia".

Ele explicou que não teve coragem de desmentir a história na frente do elenco. "Como estávamos ao vivo, eu abracei a ideia dela. Depois fui entender e continuei com essa história, o que não deveria ter feito. Agora, estou me retratando porque entrei nessa mentira, não soube como sair e isso foi usado contra mim".

Alexandre acusou Renata de ter sido influenciada por uma assessora. No mês passado, a advogada se manifestou nas redes sociais, alegando ter sido enganada e desrespeitada por Alexandre, o que teria levado ao fim do relacionamento aberto.

"A partir do momento em que a Renata fechou com uma assessora, colocaram [a situação] contra mim, porque o programa é voltado ao público feminino, então eu seria o 'macho escroto'. Ela usou isso para criar uma 'fanfic', para engajar. Como eu disse, o programa tem um público majoritariamente feminino, obviamente sobraria para mim. Sempre fui muito amigo dela e abracei essa mentira durante o reencontro para evitar um vexame, mas a verdade é que não existiu relacionamento aberto".

