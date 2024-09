Reprodução/PlayPlus O criador de conteúdo adulto chorou ao relembrar a treta com o personal

Parece que alguém levou a treta para o coração! O ex-Bombeiro da Eliana , Yuri Bonotto , desabafou nesta quarta-feira (18) após comentar a treta que teve com o personal trainer Gilson de Oliveira , durante a estreia da " A Fazenda 16 " , na última segunda-feira (16).

Em uma conversa com os peões Gui Vieira e Sacha Bali, o criador de conteúdo adulto desabou em lágrimas. O papo aconteceu na Casa da Árvore.

A desavença começou após Gilsão fazer um comentário sobre a roupa do modelo na estreia. Depois disso, as farpas começaram a crescer, até o momento que eles trocaram ofensas ao vivo na última segunda-feira.

O personal comentou a fofoca que envolve Yuri e um ator famoso. Por sua vez, o modelo reforçou que Gilson teria ficado famoso por conta da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, uma vez que ele é apontado como suposto pivô da separação casal.

Após a desavença, Gilsão se manteve mais recluso. Yuri afirmou que vai votar no rival, caso se torne Fazendeiro da semana.

Entretanto, o coração de Yuri acordou mais emotivo nesta quarta. Após conversas com os peões durante o trato dos animais, ele relembrou a treta com o personal. Ele subiu até a Sede, pegou as fotos dos familiares e foi para a Casa na Árvore desabafar com os colegas.

Ele afirma: "Eu não vim para brigar com ninguém, tá ligado? Não queria. Falei para a minha família, vou ser amigo, vou ter amizade aqui com vocês. Aí vem o cara do mal querendo me alfinetar, me tirar do sério”, disse em meio ao choro. E continuou: “Eu vim para ganhar e vim também para viver isso aqui, não vim para brigar. O cara já chegou com uma má intensão em cima de mim”.

Neste momento, Gui o acalma e diz que o público também viu eles dando risadas e se divertindo. Soluçando por conta do choro, Yuri diz que ficou arrependido de trazer assuntos de fora do jogo: "Nem conheço esse cara, não tinha o que falar. No primeiro dia ele já feio falar mentira sobre mim, não estava preparado!”

Sacha finaliza: "Está todo mundo vendo que você é um cara positivo para caramba, engraçado, sorridente, que quer ajudar todo mundo.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp