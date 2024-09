Reprodução O cantor teve um affair com a ex-panicat em 2010

O cantor norte-americano Akon , de 51 anos, que se apresentará no Rock in Rio 2024 no próximo domingo (22), relembrou o affair que teve com a apresentadora e digital influencer brasileira Nicole Bahls. O casal ficou junto em 2010, em uma passagem pelo cantor do hit "Lonely" pelo Brasil.



Em entrevista ao jornal Extra, Akon afirma que sua última vinda ao Brasil aconteceu em 2020 e afirma que tem um grande carinho pelo país. Ele ainda afirma que, após a apresentação, ele aproveitará as férias em família em solo brasileiro.

"O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos também para passar uns dias por aí. Separamos uns cinco dias extras e vai ser nossa mini-férias", afirma.

Em 2010, em uma visita ao Brasil, Akon se envolveu em um affair com a então panicat Nicole Bahls. Eles se conheceram em um show no Rio, e chegaram a namorar à distância. Nicole e Akon fizeram até uma viagem ao México, juntos. Entretanto, segundo a influencer em uma entrevista ao programa "De Frente Com Blogueirinha", ela explica que a barreira do idioma acabou fazendo com que eles terminassem.

Porém, Akon se lembra com carinho da ex-panicat: "Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Estão loucos? Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso".

O cantor senegalês-americano é conhecido por ter tido diversos relacionamentos, além de seguir a religião muçulmana, que permite a poligamia. Atualmente, anunciado ao público, Akon é casado com Tomeka Thiam, conhecida pelo nome artístico Amirror, com a qual tem cinco filhos.

Ele brincou quanto ao suposto número de esposas que teria: "Virou um mistério porque eu nunca conto para as pessoas quantas [esposas] são. Eu só deixo as pessoas chutarem para tentar adivinhar".

