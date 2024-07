Reprodução/Instagram Vanessa Lopes elogia Gabriel Medina com apelido dado por Yasmin Brunet

Vanessa Lopes usou as redes sociais para parabenizar Gabriel Medina pela classificação nas quartas de final de surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 e um detalhe chamou a atenção.

Nos Stories do Instagram, a tiktoker compartilhou um vídeo da disputa que garantiu uma nota 9,9 para o atleta e acabou usando o apelido dado por Yasmin Brunet, ex-esposa de Medina .

"Bora filho de Poseidon", escreveu ela na legenda, fazendo referência ao apelido dado pela modelo nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Vale lembrar que Vanessa Lopes e Yasmin Brunet entraram juntas no BBB 24 com um desentendimento devido ao affair da tiktok com Medina logo após o fim do casamento dele com a modelo. No programa, elas fizeram as pazes.

Nas quartas de final das Olimpíadas, Gabriel Medina vai enfrentar Chumbinho, sendo assim o Brasil já garante um brasileiro na disputa do bronze.

