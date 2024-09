Mavi Faria Viih Tube e Eliezer falam sobre fama e maternidade na Bienal do Livro

A influenciadora Viih Tube , de 24 anos, e o seu parceiro Eliezer , de 34 anos, compartilhou pela primeira vez um tour pela nova mansão de luxo , avaliada em R$ 8,5 milhões. O casal abriu as portas da residência ao "Pod Delas", apresentado por Tata Estaniecki e Lucas Rangel.

A casa é localizada em Granja Viana, na Grande São Paulo, e passou por uma reforma intensa, que foi amplamente divulgada nas redes sociais. Ao todo, são 2.471 m² de terreno.

Segundo Eliezer, a ideais era construir uma "casa de campo no meio da cidade'. A mansão conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV, área gourmet, lago artificial, cinema, spa e uma brinquedoteca de 120 m².

O tour feito pelos influenciadores começa na sala, que possui também cerca de 120 m², com estruturas metálicas e o pé direito de mais de seis metros. O cômodo ainda conta com uma árvore no centro do ambiente, e é cercada por uma parede de vidro voltada ao jardim.

Eles mostram também a área externa, que é descrita pelo ex-BBB como a mais cara da residência. Nela, o casal optou pela construção de um lago artificial aquecido, que é avaliado em mais de R$ 1 milhão: "É uma experiência naturalista, orgânica, imersiva", explica o casal.

A casa ainda possui uma academia e a brinquedoteca completa. Enquanto a academia foi pensada por Eliezer, a brinquedoteca foi planejada por Viih Tube: "As ideias vieram de mim. Peguei tudo que eu sonhava quando era criança e coloquei aqui", explica a influencer.

No tour, ainda é possível ver um spa e um salão de beleza, com espelhos, cadeiras de cabeleireiro, sala de massagem, ofurô oriental e mais. O casal ainda construiu um cinema externo com lareira. Outro cinema foi construído no interior da casa.

