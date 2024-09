Reprodução Gabriely Miranda posta indireta após casamento surpresa com Endrick

A influenciadora Gabriely Miranda chamou atenção nesta segunda-feira (16) ao publicar uma mensagem com tom de indireta. Nos últimos dias, a jovem e o jogador Endrick anunciaram que se casaram, surpreendendo os fãs. Vale lembrar que Gabriely já se envolveu em atritos com a mãe do craque do Real Madrid.

Através dos Stories do Instagram, Gabriely Miranda provocou aqueles que estariam a criticando. "Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo, estou nem aí", escreveu, acrescentando um emoji de beijo.

Casamento inesperado

Recém-mudados para Madrid, Gabriely Miranda e Endrick revelaram publicamente que se casaram. A influenciadora compartilhou o versículo bíblico Mateus 19:6 para anunciar a novidade: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". Posteriormente, acrescentou: "Enfim, casados".

Casamento não estava nos planos da mãe de Endrick

Em maio, durante uma participação no programa "Conversa com Bial", Cintia Ramos, mãe de Endrick, comentou que o filho era muito novo para se casar. Na época, o então jogador do Palmeiras tinha apenas 17 anos.

"Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", afirmou Cintia na ocasião.

Gabriely Miranda na estreia de Endrick no Real Madrid Reprodução/Instagram Gabriely Miranda em estreia de Endrick no Real Madrid Reprodução/Instagram Gabriely Miranda usou camisa com o nome do namorado e o número 16 Reprodução/Instagram Gabriely Miranda com a camisa do Real Madrid Reprodução/Instagram





