ROBYN BECK/AFP Jennifer Lopez e Ben Affleck em fevereiro de 2024

O ator Ben Affleck "não conseguiu tirar as mãos" de Jennifer Lopez durante o brunch que o ex-casal foi no último sábado (14). De acordo com uma fonte ao veículo Page Six, o astro e a cantora estavam amigáveis no encontro .

Os dois se encontraram em Beverly Hills e ambos levaram seus respectivos filhos. De acordo com a fonte anônima, a ideia do reencontro foi do ator americano. Atualmente, eles estão em processo de divórcio.

"Uma vez que eles estavam juntos, ele não conseguia tirar as mãos", afirmou. "Eles sempre tiveram muita química sexual. Isso não foi planejado. Eles ainda são atraídos um pelo outro", complementou a fonte.

Artistas estão em processo de divórcio

Nas últimas semanas, o portal Radar Online afirmou que Ben Affleck e Jennifer Garner teriam reatado. Além disso, o site TMZ contou que a cantora Jennifer Lopez começou o processo de divórcio de Ben Affleck no dia 20 de agosto. Os dois haviam se casado na mesma data, em 2022. Os primeiros rumores de que o casal teria terminado se iniciaram em maio deste ano.

