Na noite desta segunda-feira, 16, ocorreu a estreia de A Fazenda 16, da Record TV. Dentre os 20 fazendeiros que já estão na casa, dois são conhecidos por produzirem conteúdo adulto, são eles: Fernanda Campos e Yuri Bonotto .





Mineira que atualmente vive em São Paulo, Fernanda ganhou grande repercussão na mídia após ter tido um affair com Neymar, no momento em que a namorada do jogador estava grávida da primeira filha do casal.

Plataforma

Fernanda então ingressou no mundo dos conteúdos + 18 e abriu perfil nas plataformas Privacy e OnlyFans. O sucesso foi imediato e a fazendeira revelou já ter faturado mais de R$ 2 milhões com suas fotos e vídeos sensuais.

Já Yuri Bonotto ficou conhecido como “Bombeiro da Eliana”, por sua participação no antigo programa da apresentadora no SBT. Ele também produz conteúdo adulto para as mesmas redes sociais que Fernanda.

O gaúcho coleciona curiosidades sobre sua participação no mundo +18. Inclusive, Yuri revelou ter vendido uma escova de dentes usada por 400 dólares, cerca de R$ 2.200,00 na cotação atual.