Reprodução: Instagram Tito Jackson

Tito Jackson, irmão do artista Michael Jackson e ex "Jackson 5", morreu aos 70 anos no último domingo (15) . A informação foi confirmada pela família do cantor, mas a causa do falecimento ainda é incerta.



Ao portal Entertainment Tonight, Steve Manning, amigo de Tito Jackson, disse que considera que a morte do astro foi em decorrência a um ataque cardíaco que ele sofreu enquanto dirigia do Novo México até Oklahoma.

O musicista se aventurou pelo mundo artístico desde pequeno. Toriano Adaryll Jackson fazia parte do icônico grupo "Jackson 5", no qual os seus companheiros de banda eram os próprios irmãos: Michael, Jackie, Jermaine e Marlon.

Entre os sucessos que embalavam os anos 60 e 70, a faixa "I Want You Back" é um dos maiores sucessos da formação. Além disso, "I'll Be There" e "ABC" também foram hits nas paradas e consagraram os cinco irmãos como astros.

O compositor continuou na banda após a saída de Michael Jackson. Eles passaram a se chamar de "The Jacksons" e ainda faziam shows nos últimos tempos. Em 2016, Tito trabalhou com os filhos em projetos da banda "3T".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .