Reprodução/Instagram Mário Gomes recorda boato envolvendo cenoura: 'O que não mata me, me fortalece'

Mário Gomes relembrou uma, segundo ele, fake news, que afirmava que ele havia sido internado com uma cenoura no ânus em março de 1977.

"O que não me mata, me fortalece. Essa frase icônica de Friedrich Nietzsche me serviu muito na época da cenoura. Eles tentaram me matar, me tirar de cena, falando mal do meu pai. E a cenoura saiu num jornal que eu não tinha acesso. Eu treinava luta, a ideia era me atrair para uma emboscada", disse o ator, em um vídeo postado em seu Instagram no fim de semana.

"Eu me segurei, porque sempre fui contra a briga, contra a violência física, a não ser no tatame. Me segurei e acabei tendo que usar essa frase dele, porque é isso aí: o que não te mata, te fortalece. Os problemas vão te fortalecendo, e você vai ficando cada vez mais parecido com aço. Quanto mais apanha, mais sólido fica".

O ator já revelou que, à época, vivia um romance com a atriz Betty Faria, que era casada com o diretor de TV Daniel Filho. Em entrevista ao canal "Cara a tapa", do YouTube, em 2022, Mário Gomes afirmou que a história foi inventada pelo diretor "traído" como uma espécie de vingança.

"Essa história é bem mais cabulosa... Eu me senti à vontade com relação ao meu relacionamento com a Betty. Nós nos apaixonamos, e ela estava com o Daniel [o diretor]. Ele não aceitou [...]. Minha vida ficou um inferno. O Daniel, para se livrar do chifre, da coisa de ter sido traído, inventou essa história e começou a me perseguir profissionalmente", disse ele.

"A matéria da cenoura, eu vi nas bancas, na capa da revista, e ri, achei engraçado. A matéria dizia: 'ao dar entrada no hospital com uma cenoura entalada...'. Foi uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira. Mas o que não mata, nos fortalece. Até hoje falam: 'Ah, o Cenourinha...'. Eu dei risada na hora, depois fiquei meio apreensivo. Era chato, me xingavam quando eu passava, achando que eu era gay...", acrescentou o ator.



