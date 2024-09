Reprodução Antonia Fontenelle desabafa sobre Jojo Todynho

A youtuber Antonia Fontenelle comentou as recentes declarações da cantora Jojo Todynho , que se definiu como uma "mulher preta de direita". Segundo a loira, a fala da funkeira foi um "tiro no próprio pé" e a aconselhou a não se deixar ser usada pela direita.



Nos Stories do Instagram, Fontenelle disse: "Jojo, minha irmã, vou ser direta: você deu um tiro no próprio pé, não apenas um disparo. Estava tudo indo bem. Não é necessário você estar colada com essa galera de esquerda, mas também não se deixe usar pela direita".

Antonia já chegou a se candidatar a um cargo público, mas não conseguiu ser eleita. Ela então deu o conselho a Jojo: "Quer entrar na política? Se precisar, converse comigo. ‘Ah, mas você não ganhou’, sabemos o motivo, e você ajudou a isso ao comentar sobre algo que não conhecia. Já perdoei isso".

A influencer já chegou a culpar sua não eleição ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e ao caso envolvendo a atriz Klara Castanho.

Antonia então finaliza: "Se eu pudesse, voltaria no tempo e impediria essas declarações. Você não está sendo apoiada, está sendo usada".

Jojo de direita

Jojo Todynho compartilhou no último fim de semana um foto ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Os seguidores a criticaram pela foto sorridente. A funkeira então anunciou que iria tirar das plataformas sua música "Arrasou, Viado", que fez em homenagem e apoio à comunidade LGBTQIAPN+.

Ela foi acusada pelos seguidores de se aproveitar do público LGBTQIAPN+ no início da carreira. Então, Jojo disse: "Sou uma mulher preta de direita. Hoje eu não estou na política, mas em 2026 eu venho, e quero ver a disposição de vocês". Ela ainda declarou apoio ao candidato a prefeito do Rio Alexandre Ramagem (PL), pupilo de Jair Bolsonaro.

