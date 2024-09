Reprodução: Instagram Simony

A cantora Simony anunciou , na manhã desta segunda (16), que irá se afastar das redes sociais . O texto publicado pela artista vem depois de boatos de que ela teria perseguido a jornalista Sandra Redivo, apontada como amante de Felipe Rodriguez, ex-noivo da voz de "Superfantástico".

"Quero expressar toda a minha gratidão pelo apoio, carinho e pelas mensagens lindas que tenho recebido", começou no post feito no seu perfil do Instagram. "Neste momento, vou me afastar das redes sociais por alguns dias para focar em cuidar de mim e da minha saúde. A minha defesa será realizada unicamente em juízo, e a verdade também será. Agradeço pela compreensão", publicou ela.

Nos comentários da postagem, a artista fixou duas mensagens que a defendiam das acusações. "A verdade vem no tempo certo! Eu sei tudo que você passou, as ofensas e os xingamentos", defendeu uma usuária. "Ela se ausentará para cuidar de sua saúde e também para resolver uma situação de um antigo relacionamento. [Ela] está sendo injustiçada pelo ex com difamações que não existem", completou um outro.

Recentemente, a musicista entrou em remissão do câncer e, no meio dessa situação, se tornou alvo da polêmica envolvendo a repórter e o ex-noivo. Além disso, Simony participou do Altas Horas no dia 7 de setembro. O programa, que vai ao ar aos sábados, era em homenagem à apresentadora Xuxa Meneghel.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .