Mayra Dugaich Shakira sai do palco após perceber fã filmando debaixo de seu vestido

A cantora Shakira subiu no palco da boate LIV Miami no fim de semana para celebrar seu novo single, Soltera . Segundo o vídeo que viralizou nas redes sociais, após dançar por alguns minutos, ela parou quando pareceu notar alguém na multidão tentando filmar debaixo de sua saia.

De acordo com a Billboard, no vídeo, ela é vista sorrindo e dançando em um palco enquanto seus fãs gritam durante a prévia da música cuja data de lançamento ainda não foi anunciada. No clipe, a estrela pode ser vista claramente puxando sua saia curta em vários pontos e acenando com as mãos enquanto olha para uma pessoa indicando que ela deve parar o que está fazendo.

A música continua a sair dos alto-falantes e Shakira , aparentemente frustrada, coloca as mãos nos quadris e faz mais alguns movimentos antes de mais uma vez puxar a bainha para baixo, balançar a cabeça e sair do palco.

Vale destacar que a cantora não comentou sobre o ocorrido em suas redes sociais.

Vale lembrar que em julho, Shakira fez sua estreia na Copa América durante o intervalo da partida final em 14 de julho, no intervalo do jogo Argentina x Colômbia.

A cantora colombiana agitou o Hard Rock Stadium com um medley de sucessos antigos e novos, incluindo Hips Don’t Lie, Te Felicito, TQG e Puntería , entre outras músicas. Shakira vai dar início à etapa norte-americana de sua turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran em 2 de novembro com um show na Califórnia.

Shakira escreve carta aberta sobre seu acordo com a justiça espanhola

A cantora Shakira publicou uma carta aberta abordando o acordo que fez com a Justiça espanhola após ser acusada de uma fraude tributária no valor de R$90 milhões , denúncia realizada em 2018 . Em 2023 , a cantora optou por pagar uma multa de R$43 milhões para encerrar o processo.

O texto, que foi publicado com exclusividade pelo jornal Le Monde , traz detalhes sobre o processo e o motivo pelo qual a cantora optou por pagar a multa : “ Em 2023 vivi rodeada de câmeras esperando ansiosamente para mostrar ao mundo o quanto estava quebrada. Ninguém perdeu nenhum detalhe: o julgamento, o divórcio,” desabafou.

“Foi um espetáculo muito interessante para ser deixado de lado. Mas o mais frustrante foi ver que uma instituição estatal parecia mais interessada em me queimar publicamente na fogueira do que em ouvir as minhas razões “, escreveu Shakira .

“ Queriam fazer a opinião pública acreditar que não paguei os meus impostos, quando a verdade é que paguei muito mais do que devia. Quando realmente foi oportuno, me declarei residente fiscal espanhol e se se somarem todos os valores que paguei voluntariamente e as multas injustificadas, podem verificar que o Estado espanhol reteve uma soma superior a todos os meus rendimentos para aqueles anos, ” revelou a cantora Shakira.

Shakira explicou que aceitou o acordo principalmente pensando em seus filhos, Milan e Sasha , frutos do relacionamento com Gerard Piqué . Os dois foram casados entre 2010 a 2022 .