Reprodução/Instagram Filha de Neymar e Bruna Biancardi usa sapatinho grifado





Nesta sexta-feira (13), Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar um registro nos stories do Instagram de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr.

Ela mostrou os pés da bebê usando um sapatinho grifado, que se assemelha a uma sapatilha de ballet. A peça é da Dior Kids, e pode ser encontrada na Farfetch por US$ 480, ou R$ 2,3 mil segundo cotação atual.

Momento em família

A influenciadora compartilhou neste domingo (8) um momento de descontração entre a sua filha, Mavie , e o pai, o jogador Neymar Jr.



No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a pequena de 11 meses está no colo do atleta almoçando. Neymar tenta guiar a comida com um garfo, mas Mavie pega o arroz com as mãos e amassa.

Bruna diz: "Agora só quer saber de comer a nossa comida e fora da cadeirinha. De preferência no colo do papai e a comida dele. A zona que eles fazem."

O jogador de futebol ainda descreve o momento como "almoço suave", enquanto mostra a bagunça que Mavie fez com a comida.

A pequena completou 11 meses na última sexta-feira (6). Bruna e Mavie estão morando na casa do jogador em Riade, na Arábia Saudita. A influencer tem compartilhado a rotina na cidade na últimas semanas, local onde Neymar mora e é jogador do Al-Hilal.

