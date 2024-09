Reprodução/Instagram Jojo Todynho mostra munição encontrada perto da sua casa





Neste quarta-feira (11), Jojo Todynho impactou os seguidores ao mostrar que encontrou munições perto da casa após um tiroteio que aconteceu na noite de terça-feira.





Ela tinha relato o momento para os seguidores no Instagram e em seguida mostrou os projéteis. "Gente, bala tá voando, muito tiro. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão", relatou.

Região perigosa

A cantora mora no Rio de Janeiro, entre as comunidades de Santa Maria e Teixeiras, sendo regiões com confrontos entre traficantes e milicianos. Jojo explicou ainda porque não se mudou do lugar.

"Quando o Teixeiras fica em paz, o Santa Maria pega fogo. Quando Santa Maria fica em paz, Teixeiras pega fogo. E quando não é isso, a bala come no Jordão. 'Por que você não foi morar na Barra?'. Não gosto, gosto de morar aqui! Meu povo, meus vizinhos. Vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante. Quando a bala come, ninguém sai no quintal. Fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro. Fazer o quê?'. Gente, bala tá voando, muito tiro. [Ela faz o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão", relatou.