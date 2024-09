Reprodução: Instagram Antes e depois de Jéssica Mueller

A ex-BBB Jéssica Mueller rebateu, na última terça (10), as críticas que recebeu ao postar fotos do seu antes e depois com a rotina de exercícios físicos. A personal trainer recebeu diversas mensagens das seguidores a questionando, uma vez que a ex-reality realizou uma lipoaspiração.



Assim que publicou um registro do antes e depois, os internautas responderam a loira na rede social. "Barriga com lipo até eu", afirmou uma usuária. "Você fez cirurgia também, né", acrescentou outra. Então, a influenciadora fitness refutou os posicionamentos.

"Toda vez que eu falo do meu abdome, recebo mensagens falando da lipo. E vocês precisam urgentemente entender sobre esse assunto", começou ela. "Eu fui atleta dos 9 aos 16 anos, depois comecei musculação aos 19 anos e não parei até hoje", complementou.

"Eu sempre fui muito magra, mas meu biotipo acumula gordura localizada no culote e no abdome. Eu sempre gostei do meu corpo, porque sempre cuidei e treinei muito", explicou a ex-BBB.

"Para eu ter aquele abdômen do 'antes' [foto do antes e depois do corpo], eu precisava cuidar 100% da minha alimentação e não furar nunca no treino. Hoje em dia, eu quero tomar uns vinhos no final de semana, comer um bolo de milho da mamis poderosa e não me sentir culpada por não treinar todos os dias. Foi quando eu decidi fazer a lipo onde mais me incomodava: culote", revelou.

Seguidores de Jéssica Mueller falando sobre lipoaspiração Reprodução: Instagram Antes e depois de Jéssica Mueller Reprodução: Instagram Antes e depois do culote de Jéssica Mueller após lipo Reprodução: Instagram

Jéssica Mueller, então, relatou que sempre teve uma "entrada" no glúteo, chamada de depressão trocantérica." Resolvi fazer a lipo e colocar gordura no glúteo para preencher a entrada que com exercício físico resolve um pouco, mas no meu caso não era suficiente", argumentou.

"Moral da história! Não existe lipo bariátrica, remédio, anabolizantes e atalhos que mantém a estética do corpo. Nada disso funciona sem treino e alimentação saudável", rebateu a personal trainer.

