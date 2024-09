Reprodução: Instagram Arthur Picoli

Arthur Picoli , participante do BBB 21, contou na manhã desta quarta (11) sobre como está sendo o pós operatório da cirurgia que realizou no ombro . Segundo o influenciador, a dor que ele sentiu após o procedimento foi muito forte. Além disso, o personal trainer também comentou da boca, que ficou machucada após ter sido entubado.

"A dor que eu senti essa noite não está escrito em lugar nenhum", revelou ele. "E minha boca que arrebentou toda por causa de ser entubado?", acrescentou Picoli. Em agosto, o influenciador fitness explicou aos seguidores a respeito da cirurgia.

De acordo com ex-BBB, ele teria que realizar o procedimento de retirada do osso para que, assim, ocorresse a fixação do ombro. "A cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro", detalhou.

Arthur Picoli foi um dos participantes do Big Brother Brasil 2021, que consagrou Juliette como a campeã da edição. No jogo, o jovem viveu um romance com Carla Diaz. Atualmente, ele namora Ivy Moraes, que está cuidado do amado após a cirurgia. Ela também participou do reality, na edição de 2020.

