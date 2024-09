Reprodução Virginia e Zé Felipe mostram o filho José Leonardo pela 1ª vez

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, nasceu no último domingo (8). Para comemorar a vinda do terceiro filho, o casal preparou uma série de surpresas para os amigos e familiares . Lucas Guedez, influenciador e membro do "Sabadou com Virgínia", mostrou todos os detalhes na madrugada desta segunda (9) .

Nos stories do Instagram, o blogueiro revelou que Virginia fechou um andar do hospital em que deu à luz para que familiares e amigos podem acompanhar o momento especial de perto.

Quarto de hospital que Virginia reservou para família e amigos Reprodução: Instagram Itens bordados de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe Reprodução: Instagram Lucas Guedez se chocou com produto eletrônico em quartode hospital que Virginia reservou para família e amigos Reprodução: Instagram Alexa em quarto de hospital que Virginia reservou para família e amigos Reprodução: Instagram

"Gente, a Virginia fechou o andar inteiro só para o nascimento do José. Ela deu um quarto para cada um", contou ele. Lucas Gurdez também gravou as lembrancinhas que a blogueira encomendou em homenagem ao nascimento do filho.

O quarto é abastecido com frigobar, possui banheiro e uma cama. Além disso, o cômodo é decorado com itens bordados contendo o nome José Leonardo. Outra surpresa divulgada pelo influenciador é uma Alexa: aparelho eletrônico que recebe comandos por voz e realiza ações, como colocar uma música ambiente e desligar as luzes de um quarto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .