Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank

A apresentadora Giovanna Ewbank mostrou, na madruga desta terça (10), uma espinha que surgiu no rosto da artista momentos antes de seu aniversário, que acontecerá no próximo sábado (14).



"Faltando cinco dias pro meu aniversário e me aparece isso. Faz tipo 15 anos que eu não tenho espinha. Legalzão. Na semana do niver ela vem! E está crescendo", escreveu a mulher de Bruno Gagliasso na legenda da foto que postou da espinha nos stories do Instagram.

Espinha de Giovanna Ewbank apareceu dias antes do seu aniversário de 38 anos Reprodução: Instagram

Em 2024, Giovanna Ewbank estreou o programa "Surubaum", ao lado do marido Bruno Gagliasso. Juntos, eles recebem convidados famosos para falar sobre assuntos relacionados a sexo.

Além disso, ela também comandou o programa "Quem Não Pode, Se Sacode" com a atriz Fernanda Paes Leme. Para o canal GNT, a dupla de apresentadoras levou o podcast "Quem Pode, Pod" para a televisão, com a presença de celebridades a cada episódio.