O jornalista Leão Lobo , de 70 anos, afirmou em entrevista ao podcast Papagaio Inteligente que sofreu uma ameaça de morte de um jogador do Athletico Paranaense . O atleta teria ameaçado de jogar o apresentador do 18º andar de um prédio, após os dois terem relações sexuais.



Leão Lobo não revelou a identidade do amante, mas detalhou como foi a ocasião: "Conheci um cara bombadão que era do Athletico Paranaense, ele me levou no apartamento dele no Arouche, 18º andar, depois que a gente transou ele me pendurou na sacada e disse: 'você vai cair lá embaixo porque não gosto de viado'".

O jornalista afirma que ficou com medo de morrer. Entretanto, ele diz que tudo não passava de uma "brincadeira" do atleta: "Ele me pendurou, eu olhava [para baixo] e já me via morto, só via o Largo do Arouche lá embaixo. Aí ele me puxou e falou: 'foi só para te assustar, viado'. Depois ele me levou até a porta do prédio, me deu um pé na bunda que fui parar no canteiro do Largo do Arouche. Foi um terror".

Vício em sexo

Leão Lobo revelou na última sexta-feira (6) que passou por um momento de vício durante a juventude. Segundo ele, quando mais novo, ele era viciado em sexo.

No relato feito ao programa Splash Show, Leão explica: "Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal".

Leão trabalhava como assessor de imprensa em uma boate gay. Segundo ele, o trabalho ajudava a encontrar eventuais parceiros sexuais: "Ali, era muito fácil [conseguir sexo]. Eu olhava para o rapaz, ele olhava para mim, [dizia] 'vamos ali' e pronto. Porém não me preenchia. Eu sentia um incômodo com aquilo."

