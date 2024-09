Reprodução Suposto filho de Gugu Liberato consegue vitória na Justiça com teste de DNA

Ricardo Rocha, suposto filha de Gugu Liberato, conseguiu uma vitória na luta para ser reconhecido como herdeiro do apresentador, que morreu em 2019. Ricardo queria que o material genético fosse coletado da mãe do artista, dona Maria do Céu, de 95 anos.

Os três herdeiros de Gugu tentaram poupar a avó, mas a Justiça determinou que ela e o irmão do apresentador, Amandio Liberato, participem do teste de DNA. A decisão foi declarada em uma audiência entre a equipe jurídica dos filhos .

Segundo a revista Veja, o pedido de reunião partiu dos advogados dos filhos reconhecidos do comunicador. A família tentar resolver a questão da paternidade para dar sequência na divisão dos bens de Gugu.

O portal Leo Dias afirmou que Ricardo foi autorizado pela Justiça a ter o material de Maria do Céu coletado e, assim, não será necessária a exumação do corpo do apresentador. O material genético da mãe de Ricardo, dona Otacília, e da irmã dele, também serão recolhidos.

Rose Miriam desiste do processo de reconhecimento de união estável

Viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam desistiu do processo que movia para ter direito a 50% dos bens deixados pelo apresentador. A ação de reconhecimento de união estável foi descontinuada, solucionando o imbróglio familiar envolvendo o espólio.

Com a renúncia de Rose Miriam, o inventário também foi finalizado. Esse processo judicial é realizado para apurar todos os bens do falecido — como propriedades, carros e contas bancárias — antes da partilha ser feita entre os herdeiros, conforme a lei ou o testamento, se houver.

No caso de Gugu, o apresentador deixou um testamento destinando a fortuna aos filhos e sobrinhos. Assim, 50% da herança ficará para os filhos e 25% para os sobrinhos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $