A atriz e cantora Selena Gomez revelou em uma entrevista à revista Vanity Fair que não pode engravidar devido aos problemas de saúde que enfrenta. Caso engravide, a estrela afirma que a gestação colocaria sua vida e a do bebê em risco.



A artista afirma que nunca falou antes sobre o assunto à mídia: "Infelizmente não posso gerar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas de saúde que colocariam a minha vida e a do bebê em risco. Isso é algo que me deixou de luto por um tempo".

Ela explica que, atualmente, consegue lidar melhor com o tema: "Fico muito agradecida pelas outras possibilidades para pessoas que estão morrendo de vontade de serem mães. Sou uma dessas pessoas. Estou animada para ver como vai ser essa jornada, mas vai ser um pouco diferente do que eu esperava. No fim do dia, não me importo, vai ser meu bebê."

Selena foi diagnosticada com lúpus em 2013. A doença autoimune é fatal caso não seja tratada adequadamente.

A jovem está em um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco há mais de um ano. "Nunca fui amada dessa maneira. Ele está sendo uma luz, uma completa luz na minha vida. Ele é meu melhor amigo e amo contar tudo para ele", afirma.

