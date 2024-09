Reprodução: Instagram Larissa Tomásia

Larissa Tomásia , participante do BBB 22, apostou em um biquíni preto e viralizou após mostrar o tanquinho em um carrossel de fotos . Os registros foram publicados no último sábado (7). "Dump da semana", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, amigos e o seguidores da ex-BBB a enalteceram. "Diva", disse Lais Caldas, também ex-participante do reality show. "Como você tá mais linda", elogiou o digital influencer Lucas Guimarães.

"Tem que respeitar essa mulher", afirmou uma internauta. "Mas linda que essa não tem", acrescentou uma segunda. "Mulher, quantos dias você vai para academia para ficar com esse corpo?", perguntou um terceiro.

"Como pode ser tão gata?", questionou um quarto. Larissa Tomásia se tornou conhecida após participar do Big Brother Brasil, em 2022. Ela foi a sexta eliminada da edição, com 88,59% dos votos. Após o programa, a jovem se tornou influenciadora e divide com os seguidores a sua rotina diária.

