Deolane em prisão domiciliar: veja como é a mansão luxuosa da influenciadora

Deolane Bezerra foi liberada da Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR) nesta segunda-feira (9), após habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Acusada de envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro, a influenciadora seguirá em reclusão no modelo de prisão domiciliar. Ela mora em São Paulo, onde possui três imóveis de luxo.

De acordo com o g1, o modelo de reclusão domiciliar é válido para fins de semana e feriados, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, além de proibir a influenciadora de se manifestar nas redes sociais ou conceder entrevistas.

Conheça a mansão luxuosa em que a advogada deve ficar

Há dois anos, Deolane Bezerra iniciou a construção de uma das mansões que possui. A residência luxuosa está localizada no residencial Tamboré 1, Alphaville, região metropolitana de São Paulo.

O imóvel foi exibido pela influenciadora em abril, quando publicou fotos da fachada. Ao todo, o terreno tem 1.700 m² e 847 m² de área construída.

Entre as comodidades estão: seis suítes, sendo quatro adicionais na área de festas, sala de cinema, piscina, churrasqueira, camarim, estúdio de gravação, palco para shows, salão de festas e garagem para dez carros.

O local fica próximo a uma reserva ecológica, garantindo isolamento e privacidade. O condomínio oferece infraestrutura premium, incluindo academia, pista de caminhada, quadra esportiva e área de recreação infantil.

A influenciadora não revelou o valor da propriedade, mas a região abriga residências que variam entre R$ 15 e 60 milhões. A taxa de condomínio é estimada em torno de R$ 12 mil.

