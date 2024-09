Reprodução Thiago Salvático busca reconhecimento de união estável

Apontado ex-namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático foi impedido de participar da audiência de custódia promovida pela Justiça de São Paulo que reúne os herdeiros do apresentador e Ricardo Rocha, quem alega ser filho do comunicador. Além da exclusão, Salvático recebeu uma bronca do juiz responsável, que ressaltou sua posição no processo judicial.

O que aconteceu?

Nesta segunda-feira (9), as defesas de Marina, Sofia, João Augusto e Ricardo Rocha compareceram ao tribunal para discutir o espólio do apresentador e tentar resolver a questão da paternidade do homem que afirma ser filho de Gugu.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Revista Contigo!, o ex-namorado de Gugu, Thiago Salvático, tentou participar da reunião, mas foi vetado e recebeu uma bronca.

Vale lembrar que o chef de cozinha move um processo de reconhecimento de união estável, o que lhe daria direito a uma parte da fortuna deixada pelo apresentador.

"Indefiro o ingresso de Thiago Salvático nos presentes autos, pois descabido o pleito. Vale lembrar que o presente feito se destina a investigar a paternidade do autor da herança em relação ao requerente, não havendo espaço para debate sobre união estável com o falecido, seja com quem for", explicou o juiz.

"[...] Fica indeferido o pedido de intervenção de terceiro, pois, até o momento, Thiago Salvático não possui qualquer grau de parentesco ou relação jurídica que justifique sua participação nesta discussão. Não cabe ao suposto companheiro do falecido buscar suas pretensões em uma demanda de investigação de paternidade post mortem", enfatizou o magistrado.

De acordo com a publicação, Ricardo Rocha e os herdeiros de Gugu buscam meios para agilizar o processo de exame de DNA e do possível reconhecimento de paternidade.



