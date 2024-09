Reprodução Dayanne e Daniele Bezerra continuam fazendo suas publicidades normalmente

A influenciadora e advogada Dayanne Bezerra veio às redes sociais para esclarecer o porquê continua com as 'publis' do 'Jogo do Tigrinho' , mesmo após a prisão da irmã, Deolane Bezerra , e da mãe, Solange Bezerra , por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar.



De acordo com Dayanne, ela possui contratos a serem cumpridos e que a publicidade é uma parte de seu trabalho como influenciadora digital.

"Pessoal, eu tenho contratos e preciso cumprir com todos. Se eu não cumprir, tenho que devolver os valores e ainda tem a multa contratual. Tenho contas a pagar e uma equipe que depende de mim. Preciso trabalhar", escreveu Dayanne.

'Publi do Tigrinho'

Em um Story do Instagram na última sexta-feira (6), Dayanne compartilhou: "Meu povo, estamos aqui aguardando, se Deus quiser vamos ter uma boa notícia. Estamos confiantes porque a gente acredita no Poder Judiciário do estado de Pernambuco e vamos aguardar. Enquanto isso, preciso trabalhar: prometi três presentão na lá no meu Insta oficial".

Na postagem seguinte, ela compartilha a gravação de tela de uma partida do "Fortune Rabbit", uma variação do "Jogo do Tigrinho". Ela então continua: "Estamos aqui aguardando com o coração a mil, ansiosas. Na hora que tivermos alguma resposta falaremos ao vivo. E, sim, preciso trabalhar. Vou lançar uma plataforma nova, a Geleira 777".

Prisão de Deolane e Solange Bezerra

A prisão da influenciadora pegou os seguidores de surpresa na última quarta-feira (4). Deolane e Solange foram alvos da operação da Polícia Civil de Pernambuco após um suposto envolvimento com uma quadrilha criminosa com esquemas de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos de azar ilegais.

As irmãs de Deolane — Dayanne e Daniele Bezerra — estão na cidade de Recife esperando que as familiares sejam liberadas pela Justiça: "Estamos aguardando a decisão do habeas corpus que foi impetrado para minha irmã e minha mãe", explicou Dayanne.

