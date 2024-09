Instagram Morre Fábio Arruda, aos 54 anos

O apresentador e consultor de etiqueta Fábio Arruda foi encontrado morto na tarde do último sábado (7), em sua casa, segundo as informações do portal Leo Dias. A personalidade da mídia de 54 anos teria passado por um cateterismo na última quarta-feira (4) e recebido alta, mas foi encontrado sem vida por uma funcionária neste fim de semana.



Em entrevista à Quem, Vanessa Palazzi, uma amiga próxima de Fábio, afirma: "Ele passou por uma cirurgia no coração esta semana, na quarta-feira (4). Na quinta ele foi para casa. Hoje não passou bem e a funcionária o encontrou caído no andar de cima da casa”.

Homenagens

Vanessa fez uma longa homenagem ao amigo nas redes sociais: "Perdi hoje o meu melhor amigo. Fábio Arruda... Por onde ele passava, levava o seu brilho, seu sorriso, sua alegria, sua elegância... Nosso último encontro foi há 15 dias, e ele me disse que sabia que morreria cedo. Falei para ele parar com isso, mas ele apenas levantou a taça e brindou, como sempre. Te amarei para sempre, meu amigo".

Quem também fez uma declaração foi a apresentadora do programa "A Fazenda", Adriane Galisteu, que comentou uma recente publicação de Fábio: "Meu Deus, Fábio, que tristeza!"

Quem é Fábio Arruda?

O consultor de etiqueta ganhou fama nacional após participar em 2008 do "Programa do Jô". Ele esteve na primeira edição da "A Fazenda", sendo contratado pela emissora logo após sua eliminação.

Na RecordTV, ganhou notoriedade com programas voltados para etiqueta e comportamento. Além da emissora de Edir Macedo, ele passou por outros canais como a RedeTV! com quadros semelhantes, sendo um dos mais lembrados o que ele ensina a personalidade da mídia Inês Brasil a como se portar em um jantar.





