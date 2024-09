Reprodução Dayanne e Daniele Bezerra continuam fazendo suas publicidades normalmente

Nesta semana, a internet foi pega de surpresa com a prisão da advogada e influencer Deolane Bezerra , em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A ação visa investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. Entretanto, mesmo após a prisão de Deolane e da mãe, Solange Bezerra, a web achou peculiar que Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs da ex-peoa , continuam compartilhando '' publis '' do "Jogo do Tigrinho".

O jogo é uma espécie de cassino online, coisa que é ilegal em território brasileiro, e está sendo investigado por envolvimento no esquema que levou Deolane Bezerra à prisão.

Em um Story do Instagram na última sexta-feira (6), Dayanne disse: "Meu povo, estamos aqui aguardando, se Deus quiser vamos ter uma boa notícia. Estamos confiantes porque a gente acredita no Poder Judiciário do estado de Pernambuco e vamos aguardar. Enquanto isso, preciso trabalhar: prometi três presentão na lá no meu Insta oficial".

Na postagem seguinte, ela compartilha a gravação de tela de uma partida do "Fortune Rabbit", uma variação do "Jogo do Tigrinho". Ela então continua: "Estamos aqui aguardando com o coração a mil, ansiosas. Na hora que tivermos alguma resposta falaremos ao vivo. E, sim, preciso trabalhar. Vou lançar uma plataforma nova, a Geleira 777".

Sorteios

Em outro momento, as irmãs de Deolane anunciam um sorteio que realizarão de uma moto zero quilômetro. Na publicação, Daniele compartilha o anúncio da Loja das Doutoras, que vende produtos de beleza.

A investigação contra a família Bezerra teve início após uma operação policial em Pernambuco. Foi encontrado na época conexões entre uma banca de jogo do bicho no Recife, a Caminho da Sorte, e a bet Esportes da Sorte.

A polícia identificou como dono do ponto de contravenção Darwin Henrique da Silva, pai do diretor da Esportes da Sorte. Na banca, foram apreendidos placas e materiais que fazem alusão à casa de apostas onde se é possível ter acesso ao "Jogo do Tigrinho".

Momentos de Deolane antes da prisão

Deolane Bezerra na casa dos avós Reprodução: Instagram Casa dos avós de Deolane Bezerra Reprodução: Instagram Avós de Deolane Bezerra Reprodução: Instagram Deolane Bezerra na casa dos avós Reprodução: Instagram Formatura de Solange Bezerra Reprodução: Instagram Avô e Deolane Bezerra Reprodução: Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp