Reprodução: Instagram Rafa Justus

Rafaella Justus trocou, na última quarta (04), alguns presentes que ganhou em sua festa de 15 anos. O momento foi postado, na última quinta (05), pela mãe da jovem, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

A comunicadora, então, escreveu na legenda dos stories: "Ontem foi dia de trocar os [presentes] que minha princesa ganhou!", afirmou. Na foto, a garota aparece com duas sacolas na mão: uma da marca Valentino e outra da Hermés, grifes renomadas do mercado.

Rafa Justus Reprodução:Instagram

No dia 30 de agosto, Rafa Justus comemorou o aniversário de 15 anos com uma festa preparada pela família. Momentos antes do início da celebração, Pinheiro se emocionou falar a respeito da data especial.

"Chegou o dia mais esperado! A festa de 15 anos da Rafa! Tudo foi preparado com todo amor e carinho, como ela merece. Espero que seja tudo perfeito, do jeitinho que ela sonhou. Uma mãe feliz é ver um filho feliz", expressou ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .