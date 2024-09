Reprodução Maidê Mahl

Maidê Mahl, de 31 anos, foi encontrada na última quinta-feira (5), em São Paulo. A artista se tornou assunto nas redes sociais desde que os familiares e amigos anunciaram o desaparecimento dela, na última segunda-feira (2).



Policiais encontram Maidê na Vila Mariana, São Paulo. Lesionada, debilitada e com a respiração baixa, ela estava em um hotel e foi dada como morta pela polícia, a princípio.



Samu

Segundo o “UOL”, Mahl foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A última informação do estado de saúde foi a dada pela polícia, destacando que ela tinha lesões e respiração fraca.

A instituição hospitalar não divulgará aos veículos de comunicação informações referentes ao quadro clínico da atriz.



Desparecimento

Segundo familiares, por meio das redes sociais, Maidê sumiu de tarde, por volta das 15h30, na última segunda-feira (2). O último lugar que havia sido vista era Moema. Eles fizeram campanha e pediram ajuda de internautas para reencontrar a familiar.



Famosos

A comoção não se restringiu aos internautas anônimos. Isso porque várias celebridades da classe artística deram visibilidade ao caso, recompartilhando informações e solicitando aos fãs que auxiliassem na divulgação.

Alguns dos famosos que se pronunciaram sobre o caso são: Maria Bopp, Camila Pitanga, Johnny Massaro, Fernanda Paes Leme, Samara Felippo, Leonardo Miggiorin.



Saúde mental

Um dos amigos da atriz, o médico Adilon Harley Machado, revelou que a artista enfrentava problemas relacionados à saúde mental. No Instagram, ele ainda enfatizou que Maidê lidava com as questões antes de ter desaparecido.

“Existe muita gente que está, neste momento, sofrendo, sem saber o que fazer. A nossa amiga, Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo”, pontuou na web.



“Gente é muito grato, e parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela. A gente já acionou todos os órgãos responsáveis”, adicionou.



Mãe rebate

Nélia Schwinn, mãe da atriz, admitiu que a filha ficou “muito abalada” pelo falecimento da irmã, porém garantiu que ela não havia sido diagnosticada com nenhum tipo de transtorno mental.

“Ela ficou abalada pelo falecimento da irmã, assim como eu fiquei bastante abalada. Ela acompanhou o tratamento da irmã durante muito tempo e se abalou, assim como eu também. Eu estive aqui em junho com ela, passeamos. Ela estava bem”, salientou.



Quem é ela?

Conhecida pela atuação como atriz, Maidê Mahl ficou em destaque na indústria cinematográfica ao participar de seriados de plataformas de streaming. “Vale dos Esquecidos”, da Max; e “O Rei da TV”, da Paramount + são algumas da produções que fez parte.