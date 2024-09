Reprodução Deolane tem ligação com o PCC? Veja o que a influenciadora já revelou

A influenciadora Deolane Bezerra está presa na Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco, após ser alvo de uma investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais na última quarta-feira (4). Diante do novo problema com a Justiça, surgiram rumores nas redes sociais de que a advogada também teria envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Deolane Bezerra tem ligação com o PCC?

Em entrevistas passadas, Deolane Bezerra abordou os rumores de que teria ligação com facções criminosas. Em 2022, em conversa com a revista Marie Claire, a advogada explicou que, por atuar na área criminalista, acaba tendo contato com membros de facções.

"Advogo, sim, para membros de facções, mas em casos específicos. Não sou advogada de um todo, que seria ilegal. Se você hoje for advogado criminalista e não advogar para quem é de facção criminosa, você não advoga para ninguém. São eles que têm dinheiro", justificou.

Na entrevista, ela também detalhou como é a relação com os clientes, muitas vezes criminosos, que a procuram. "Não sinto medo porque a única coisa que prezo é a verdade. Não faço promessas. Nunca me senti intimidada nem fui ameaçada. Alguns policiais já me olharam feio, principalmente quando chego com o cliente e ele fala: 'Doutora, não fiz isso, é mentira'. Aí, bato de frente, peço acareação, perícia...".

Em 2022, Deolane também foi alvo de fake news que afirmava que o filho adotivo dela, Gilliard Santos, era herdeiro de um chefe de facção. "Eu fui à delegacia porque estava circulando em toda a internet que meu filho adotivo era filho de um membro da facção criminosa. Do Gegê do Mangue, Abel Vida Loka, sei lá, diziam que cada filho meu era de um membro da facção. Eles podem não prestar, mas nenhum pai dos meus filhos é membro de facção", debochou.

Investigada por envolvimento com o tráfico no Rio de Janeiro

Em fevereiro, Deolane Bezerra foi alvo de um inquérito da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para investigar a relação da influenciadora com traficantes da Vila do João, na Maré.

A suspeita surgiu após Deolane posar nas redes sociais com um colar luxuoso de Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, apontado como chefe do tráfico. A ex-participante de "A Fazenda" estava curtindo uma noitada no "Baile da Disney", festa popular da região.

"Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, e esclarecer essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso", disse na época o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

Em defesa, Deolane Bezerra publicou uma nota afirmando não ter feito nada ilícito e explicou que a joia estava sendo usada por várias pessoas na festa, alegando que desconhecia a relação do objeto com o traficante. O caso ainda segue sob investigação.

