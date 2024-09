Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e Mavie

Bruna Biancardi comemorou, nesta sexta-feira (06), os 11 meses de Mavie. "Feliz 11 meses, minha vida", escreveu ela na legenda dos stories que publicou. A garota é fruto do relacionamento da influenciadora com Neymar.

A blogueira está há cerca de um mês morando com o jogador de futebol, na Arábia Saudita. Recentemente, Biancardi falou a respeito dos costumes do local e da sua interação com o atleta no país.

“As pessoas andam aqui de mãos dadas, alguns casais, alguns não. Acredito que possa (andar de mãos dadas). A gente fica meio perdido se dá a mão. Às vezes a gente dá, ou não dá, depende do lugar que estamos", iniciou ela.

Bruna Biancardi Reprodução: Instagram

"Não pode grandes demonstrações de carinho e afeto, pelo que sabemos. Estou falando com base no que vejo e com o que me falaram. Então a gente evita, a gente não se beija em público. A gente anda no máximo de mãos dadas”, finalizou.

