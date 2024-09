Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Internautas ficam chocados com decisão de Andressa Urach de fundar igreja

A modelo e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach acabou com as dúvidas e revelou se o sexo continua o mesmo depois de bifurcar a língua . A ex-participante da 'A Fazenda 6' detalhou como foi a primeira vez do marido ao receber um sexo oral após a mudança.



Em entrevista ao Splash, Andressa afirma: "Pra vida sexual é maravilhoso. Meu marido falou que foi o melhor sexo oral que ele recebeu na vida inteira, nos 27 anos da vida dele. Então posso dizer que valeu a pena".

A musa aproveitou e contou como foi o pós-operatório do procedimento, definido como "doloroso". Segundo ela, apesar de recomendar a operação, na hora do sexo, a língua tende a ficar inchada e você baba bastante. "A recuperação nos sete primeiros dias é muito difícil, você toma só líquido", diz.

Além da língua bifurcada, Andressa Urach afirma que fez outras mudanças no corpo, mas não tão grandes como a da língua, Andressa afirma que colocou um piercing nos lábios genitais e nas sobrancelhas.

Recentemente, a loira virou notícia após cogitar colocar um terceiro seio, coisa que foi amplamente rejeitado pelos fãs.

