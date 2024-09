Reprodução/Instagram Viih Tube exibe barriguinha de grávida

A influenciadora digital e empresária Viih Tube compartilhou nesta quinta-feira (5) com os seus seguidores um carrossel de fotos com o seu ensaio fotográfico de gravidez do seu segundo filho.



A digital influencer, que é mãe de Lua, está esperando o seu segundo filho, fruto do relacionamento com o ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Eliezer . O bebê se chamará Ravi.

Nas imagens, Viih aparece seminua, com diversas luas, sóis e estrelas cravejadas coladas ao corpo, com um fundo preto. As figuras parecem remeter ao nome dos dois filhos do casal, que foram inspirados nos astros.

Na legenda, Viih escreve: "Meu sol! Estou tão ansiosa pra te conhecer!", fazendo referência ao nascimento de Ravi.

Veja as fotos



Viih Tube fez o ensaio com tema de Sol e Lua, astros que são inspiração para o nome de seus filhos





Após publicar os cliques, os seguidores ficaram chocados com a qualidade do photoshoot. Uma seguidora escreveu: "EU TÔ PIRANDO AQUI COM ESSAS FOTOS". Putra acrescentou: "Lindíssima um mulher incrível um mãe maravilhosa e uma família abençoada". Uma terceira exclamou: "CHOCADAAAA QUE FOTOS MAIS LINDAS".

Mudanças no corpo

Em julho, a influenciadora fez o 'tour' pelo corpo durante a gravidez. Assim como na gestação de Lua, a influenciadora falou abertamente sobre as mudanças no corpo e chamou a atenção de outras mães.

"Seis meses de gestação e quero falar sobre o meu corpo com vocês! Diariamente estou sentindo mudanças no meu corpo e o mais engraçado é comparar as mudanças dessa gestação, com a gestação da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias", comentou ela.

A empresária comentou que não tomou os cuidados devidos. "Confesso que não me cuidei muito e elas permanecem aqui".

