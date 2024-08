Reprodução/Instagram Viih Tube expõe pior briga no casamento com Eliezer

Viih Tube expôs para os seguidores a pior briga que ela e Eliezer já enfrentaram no casamento . A influenciadora fez um vídeo resgatando o acontecimento que envolveu a filha, Lua.

A discussão intensa aconteceu após a contratação de uma babá para a herdeira. Nas imagens, o influenciador desabafa sobre o relacionamento e afirma que está chateado com a esposa por ela compartilhar detalhes da relação com a sogra em vez de conversar diretamente com ele.

A empresária rebate dizendo que não revelou informações para a mãe e ainda desabafa sobre uma viagem que o casal estaria planejando para o Alasca, nos Estados Unidos.

Ainda na discussão, Viih afirma que está exausta e aponta que a filha tem apenas cinco meses. Em resposta, Eliezer sugere que os pais deixem Lua com a babá, mas a influenciadora perde a paciência.

"Desde que a babá chegou você não olha para Lua, não ajuda, não dá comida, nem brinca, não ajuda em nada.", dispara ela. "Eu acho que você está sendo um péssimo pai", completa no final do vídeo.





