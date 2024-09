Vizinhos

No PocCast, Deolane revelou que sofreu ofensas por parte dos vizinhos do condomínio onde mora em Alphaville, em 2022. Tudo começou quando ela publicou nas redes sociais o valor de R$3.000 referente a conta de luz. "Descobri, através de uma pessoa infiltrada no grupo [do WhatsApp] do condomínio, que me mandou os prints do que eles estavam falando de mim", disse. "[Os vizinhos] falaram: ‘volta para a favela’, ‘manda ela voltar para a favela e fazer gato’, ‘v*******'".