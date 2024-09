Reprodução: Instagram Kayky Bezerra e Giliard dos Santos possuem carros milionários

Os filhos de Deolane, Giliard dos Santos e Kayky Bezerra, foram citados no depoimento da advogada, que foi presa na manhã da última quarta-feira (04) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco no combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais.



A influenciadora foi interrogada no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na zona oeste de Pernambuco. Ela falou sobre o patrimônio que possui, além da relação com a empresa Esportes da Sorte e as transações bancárias que fez para os jovens.

Perguntas feitas para Deolane Bezerra sobre os filhos no interrogatório:

“Qual a relação da interrogada com Giliard Vidal dos Santos? Por qual motivo remeteu para ele um total de R$ 250.000,00?", perguntou a polícia. "E por qual motivo Kayky Bezerra Teixeira remeteu R$ 68.000,00? Qual a origem desse dinheiro e o que justificou essas transferências de recursos?”, acrescentou no interrogatório.

De acordo com passagens do depoimento, a influenciadora explicou a relação com o filho mais velho, Gilliard dos Santos, de 20 anos. “Giliard é filho por afinidade, filho socioafetivo da interroganda; e que a transferência de R$ 250.000,00 deve ter sido por presente ou pagamento de contas do filho", afirmou a ex-A Fazenda.

Além disso, ela também não se pronunciou a respeito da transação de R$ 68 mil que fez para Kayky Bezerra, de 18 anos. Ela disse "que não sabe informar o motivo da movimentação de R$ 68.000,00 referente a Kayky; e que acredita que esse dinheiro do filho seja referente aos trabalhos de publicidade”.

Influenciadora negou envolvimento com lavagem de dinheiro

Segundo Deolane Bezerra, todo o dinheiro que a advogada possui é devido ao seu trabalho como influenciadora. A ex-A Fazenda negou que tenha qualquer ligação com práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro.

Quando perguntada sobre a compra de uma Lamborghini, ela respondeu que toda a transação foi feita com a empresa Esporte da Sorte. “Adquiri uma Lamborghini Urus Performante por meio da empresa Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, com valor aproximado de R$ 3.850.000. Comprei o referido veículo da pessoa Darwin, da empresa Esporte da Sorte”.

R$ 7 milhões na conta bancária da advogada

Por fim, o delegado que investiga o caso perguntou a respeito da movimentação de R$ 7.134.826,05 via cheque na conta bancária da influenciadora. “Foi dinheiro de uma aplicação na conta bancária do Itaú, que foi encerrada, e o valor teve de ser transferido/depositado por cheque administrativo para uma conta bancária no Banco Safra, valor referente aos trabalhos de publicidade”, respondeu Deolane Bezerra.

