Solange Bezerra, mãe de Deolane, passou mal após ser presa com a filha na manhã desta quarta-feira (04). Segundo informações obtidas pelo "Encontro com Patrícia Coeta", a matriarca da família teve um mal estar depois de ser detida.

De acordo com o programa, a influenciadora deu o seu depoimento às 10 da manhã no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) da Polícia Civil de Pernambuco. A empresária e a mãe foram presas por conta da prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Após a apreensão das duas, a família de Deolane Bezerra se pronunciou nas redes sociais. As irmãs da influenciadora, Dayanne e Daniele Bezerra, gravaram vídeos sobre o ocorrido. "Hoje, pela manhã, a polícia civil do estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves", disse Daniele no stories do Instagram.

"A polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado do Pernambuco, também foram a casa da minha irmã, aqui em São Paulo, e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro", complementou ela.

"Eu venho aqui falar para vocês que até o momento o que sabemos sobre isso é que é um processo relacionado a empresa Esporte da Sorte. Não sabemos o real motivo disso. Mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão, e, até onde sei, uma empresa idônea", finalizou. Além dela, Dayanne também opinou a respeito da prisão.

"Vocês saibam que internet e televisão não são terras sem lei. Todo mundo que estiver passando notícias com inverdades e mentiras sem nem saber o teor do processo, nós iremos processar um por um", afirmou.

