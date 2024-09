Instagram Maíra Cardi fez um longo relato nas redes sociais comentando a morte da funcionária

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi , de 40 anos, chocou os seguidores ao revelar nesta quarta-feira (4) que a babá que trabalhava em sua casa morreu . O comunicado foi feito em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

No relato de cerca de 15 minutos, Maíra faz uma homenagem à Thaís Novaes, que morreu há cerca de um mês. Ela ainda explicou o motivo de ter se afastado das redes sociais após a morte da funcionária. Na publicação, a coach escreve: "O céu ganhou um anjo".

Thaís deixou três filhos, incluindo uma criança de menos de um mês, e dois netos. Maíra e o marido, o influenciador e coach financeiro Thiago Nigro, anunciaram que vão cuidar das crianças: "Todas essas crianças ficarão aqui em casa conosco, e a Thaís se foi."

Maíra conta em seu vídeo que também ajudou a família de Thaís neste momento de luto: "Teve o enterro da Thaís, a ajuda para os filhos, para os parentes que ficam, o enxoval do bebê, roupa, fralda, berço, banheira... Tudo o que eu faria para os meus filhos".

Uma seguidora comentou no vídeo: "Nossa família sempre será grata por tudo o que fez desde o início pela minha irmã e meus sobrinhos Maira. A Thais amava a sua família e com certeza está muito grata também de lá do céu".

Outra enalteceu a atitude de Maíra: "Verdadeira definição de uma pessoa humana e que muitos criticam sem fundamentos."

Veja o vídeo





