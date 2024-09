Reprodução: Instagram Deolane Bezerra na casa dos avós na última terça (03)

A influenciadora Deolane Bezerra , que foi detida na manhã desta quarta-feira (04) com a mãe, Solange Bezerra , publicou fotos e vídeos na casa dos avós, em Pernambuco . Os registros foram feitos na última terça (03)

"Vim aqui na casa dos meus avós, onde eu me criei. Dormia nesse quarto aqui. A cozinha toda branquinha. Tantas lembranças. Eu precisava tanto vir aqui no meu lugar, ver meu povo. Como me fez bem", afirmou ela ao mostrar detalhes do local em que viveu.

Deolane Bezerra na casa dos avós Reprodução: Instagram Casa dos avós de Deolane Bezerra Reprodução: Instagram Avós de Deolane Bezerra Reprodução: Instagram Deolane Bezerra na casa dos avós Reprodução: Instagram Formatura de Solange Bezerra Reprodução: Instagram Avô e Deolane Bezerra Reprodução: Instagram

Ela também postou uma foto de um quadro dos avós e lamentou a falta de ambos. "Que saudade dos meus veinhos", se emocionou Bezerra. Fora esse momento, a influenciadora também publicou um momento especial da mãe: a formatura de Solange Bezerra.

"Formatura da minha mãe. Mesmo com todas as dificuldades, ela sempre estudou", elogiou. "Minha referência de pai: senhor Antônio", acrescentou a ex de MC Kevin ao falar do avô.

Além disso, ainda na terça, a advogada também fez uma reflexão sobre dinheiro e felicidade. "Tem vida mais barata, mas não presta não. Mentira, a gente é feliz com pouco. Dinheiro não traz felicidade. Compra algumas coisinhas, mas não traz felicidade plena", disse.

