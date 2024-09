Reprodução/Instagram Fiuk faz reflexão e fãs apontam mensagem sobre Deolane

Fiuk apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (4) para fazer uma reflexão e os internautas apontaram uma mensagem sobre o caso da prisão de Deolane Bezerra . O ator e a influenciadora viveram rumores de affair no início do ano, mas uma treta acabou com a amizade.

Nos Stories do Instagram, o ex-BBB comentou sobre a onda de ódio nas redes sociais.

"A gente vive numa época que não é fácil, sabe? É muita violência, é muita gente errada querendo estar certa e todo mundo se justificando, né? Justificando o próprio ódio. Não vamos desejar o mal para os outros. Às vezes, a gente não está bem, se ferra por alguma coisa na vida e acha que o outro tem que se ferrar também", disse ele.

Além disso, o filho de Fábio Junior ressaltou a importância de desejar o bem e de evoluir na vida.

"A gente não pode esquecer, cara, vai parecer um papo muito de Jesus, assim, por mais que eu ame muito Jesus, mas no final das contas a gente é tudo uma coisa só, sabe? Então, a gente não pode esquecer disso. Temos que aprender com os nossos seres. A gente tem que evoluir e torcer para a gente dar certo, cara. Não esquecer de plantar coisa boa, né, gente?", completou.

A prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. A empresária, advogada e influenciadora digital foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Deolane foi encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital de Pernambuco. Batizada como "Integration", a operação foi iniciada em abril de 2023. A mãe dela, Solange Bezerra, foi presa pela mesma operação.

