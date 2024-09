Reprodução Instagram Deolane Bezerra quebra o silêncio após ser presa: 'Grande injustiça'

Deolane Bezerra escreveu uma carta a próprio punho para se pronunciar sobre a prisão nesta quarta-feira (4) . A influenciadora é alvo de uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

No perfil do Instagram, a empresária publicou uma foto de uma carta aberta sobre o caso. Ela afirmou estar sofrendo uma "grande injustiça".

"Hoje não teve ‘Boa tarde, Brasil!’, mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não prático e nunca pratiquei 'crimes'", começou ela.

Deolane ainda apontou o fato da mãe, Solange Bezerra, também ser alvo da operação . "Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação, eu passaria 01 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela não... Peço orações para todos vocês, obrigada pelo carinho...".

"Já já to aqui de Novo. Exquece que a mãe tá enjaulada.. 'Só para descontrair'. E lembrando todos os impostos estão PAGOS", finalizou.

Quem é Deolane Bezerra?

Conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, a influenciadora e advogada também já participou do reality show "A Fazenda", em 2022. Ela nasceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado. A advogada ganhou destaque na mídia após o namoro com MC Kevin, que morreu no dia no dia 16 de maio de 2021 , depois de cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.





