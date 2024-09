Reprodução/Instagram MC Kevin e Deolane Bezerra





A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais . A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.





Deolane e MC Kevin



Advogada criminalista, Deolane, de 34 anos, é sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório "Bezerra Advogados & Associados" e já ostentava alguns milhares de seguidores nas redes quando conheceu MC Kevin .

Apesar de ambos se considerarem casados, poucas semanas antes da morte do cantor, os dois ficaram noivos numa cerimônia no México. Deolane é mãe de um menino, fruto de um relacionamento anterior ao que teve com o músico.

Em maio deste ano, Deolane Bezerra lamentou 3 anos da morte de MC Kevin. Já em abril, mês em que ele completaria 26 anos, a "viúva" deixou uma homenagem emocionante nas redes sociais.

"'Depois dos 25 eu paro, vida. Isso se eu chegar nos 25 né, vida’. Você e sua certeza que iria morar com Papai do Céu cedo… E hoje os seus 26 aninhos é ao lado Dele. Você me ensinou muito antes da sua partida… Gratidão. Você vai pra sempre estar em mim… Na eternidade irei te ver… Te amarei para todo o sempre… Kevin”, escreveu Deolane, na época.