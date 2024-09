Reprodução Monark apresentava o programa com o Igor 3K

O empresário e comunicador Igor 3K , conhecido por ser o dono da empresa Estúdios Flow e por apresentar o " Flow Podcast ", revelou que a produtora conseguiu se recuperar do prejuízo milionário sofrido em 2022. Na época, o ex-sócio do apresentador, Monark , foi acusado de fazer apologia ao nazismo durante um episódio.



A fala do empresário foi dada durante o programa "Flow News". Igor 3K afirma que a empresa´conseguiu superar a "crise do cancelamento" e que reverteu a imagem que tinha. "Talvez tenha alguma resistência de um ou dois nichos de convidados, mas eu acho que do ponto de vista de reputação, o problema foi resolvido em 2022 e as coisas só têm melhorando, têm chegado pessoas sensacionais para colaborar, têm surgido novos parceiros".

De acordo com Igor, uma das coisas que ajudou na reconstrução da reputação em 2022 foi a oportunidade de entrevistarem os candidatos à presidência da República.

"Não ter preocupações corporativas, essa tranquilidade eu invisto em fazer um programa melhor. Essa máquina funcionando direito do jeito que está, segura nós ano que vem, porque vamos fazer umas paradas fod*".

Dívida milionária

Segundo Igor, quando a polêmica envolvendo Monark estourou em 2022, a empresa sofreu um prejuízo de cerca de R$ 8 milhões. Na época, o empresário cedeu uma entrevista à GQ e afirmou que a receita da empresa estava "zerada" após os contratos publicitários já firmados terem sido cancelados com a polêmica.

"Perdemos mais uns R$ 8 milhões em acordos que estavam encaminhados e foram cancelados. Nossa receita zerou e tínhamos uma folha de pagamento com 90 pessoas", explica.

O programa também sofreu com boicotes de convidados que se recusavam à ir por conta do envolvimento com o ex-sócio.

Monark foi desligado do Flow em fevereiro de 2022, após ele defender que deveria ser reconhecido por lei a criação de um partido nazista no Brasil. Ele justificou na época que estava bêbado no momento da entrevista e pediu desculpas pela fala.

