Além de 'Renascer', veja outros remakes que não deram audiência

O Rebu (2014)

Envolta de misticismo por ser a criação de um material perdido, “O Rebu” remonta a novela de 1971, que foi veiculada no horário das seis. Em 2014, ela retorna como um melodrama no horário das 23h, mas acabou sendo considerada como um fracasso em audiência. O folhetim foi escrito por Benedito Ruy Barbosa, sendo bem elogiada pela fotografia, mas que não refletiu na audiência, que terminou com 17,7 pontos de média – a menor no horário, até então. Muitos apontam que o fracasso se dava pelo ritmo do texto, que era lento e cansativo.