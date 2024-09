Reprodução/Instagram Justin Timberlake e Alanis Morissette estão entre os confirmados do Lollapalooza Brasil 2025

O line-up do Lollapalooza 2025 foi anunciado nesta terça-feira (03) e contará com Alanis Morissette, Shawn Mendes e Justin Timberlake como artistas principais da próxima edição do festival , que acontecerá entre os dias 28 a 30 de março de 2025.



A confirmação foi realizada através das redes sociais do evento. Além dos três artistas, Olivia Rodrigo e as bandas Rufus do Sol e Tool foram anunciados como nomes de destaque para o Lollapalooza 2025.

Nomes como o cantor Jão , a postar Tate McRae e o artista Benson Boone também estarão na próxima edição do festival. No site oficial , há a lista completa dos cantores que irão se apresentar no Autódromo de Interlagos.

Veja aqui o line-up completo do Lollapalooza 2025:

A venda geral para o Lollapalooza já está aberta: os ingressos podem ser acessados pelo site da empresa Ticketmaster e servem para aproveitar os três dias do festival.

Para comprar, o evento separou os ingressos em duas categorias: clientes gerais e clientes do banco Bradesco, que possuem 15% de desconto em parcelas de até 5x sem juro. As três modalidades de compra são: inteira, meia-entrada e entrada social.

